Luciano Duque apresenta projeto para construção de parque ecológico e comemora homologação do CAPS I

O ‘movimento 13’ foi ao Bairro São Cristóvão nessa segunda-feira (12), e como tem sido em todas as caminhadas e porta a porta, o prefeito Luciano Duque candidato à reeleição e o vice Márcio Oliveira pela coligação “O Trabalho vai Continuar”, foram recebidos com grande entusiasmo. Por onde passou, Luciano e Márcio receberam o abraço, o aperto de mão e mensagens de apoio pela continuidade do projeto quem dado certo em Serra Talhada.

Ao discursar, Luciano Duque em tom animador e confiante falou nas melhorias, e investimentos, apresentou projeto para construção de um parque ecológico e comemorou a homologação do Centro De Atenção Psicossocial Infantil – CAPS I.

“A verdade quando chega à mentira desaparece, e dessa forma que a gente segue melhorando a vida do cidadão, trazendo investimentos, onde eu pude trazer para os moradores do São Cristóvão, uma nova Unidade Básica de Saúde, apresentamos o projeto do parque ecológico de Serra Talhada e nós vamos, em breve entregar a nova Praça de Esportes de Lazer e Cultura, com pistar de Cooper; um equipamento pra trabalhar políticas para o idoso e para os jovens, destacou Luciano Duque e comemorou:

“Deus é tão bom que hoje, nós recebemos a notícia que o CAPS I de Serra Talhada de Serra Talhada foi homologado e a partir deste mês vamos receber recursos do governo federal”, anunciou o candidato.

Da Assessoria