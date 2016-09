Luciano Duque comemora avanços e reforça compromisso com o homem do campo

Luciano Duque e Márcio Oliveira, candidatos a prefeito e vice pela coligação “O Trabalho vai Continuar”, cumpriram mais uma extensa agenda na zona rural.

Nesse sábado (10), logo pela manhã, a chapa governista ouviu os produtores rurais de Poço do Serrote e no final da tarde participaram de um bate-papo na região de Serrinha, na comunidade de Poço da Seca. O senador Humberto Costa acompanhou a primeira agenda.

Para o prefeito Luciano Duque que busca a reeleição, “cada dia que passa, estou mais alegre e animado. Receber o carinho e a confiança do homem e da mulher do campo, nos deixa certos que estamos no caminho certo”, disse em tom confiante acrescentando:

“Hoje foi um dia muito importante, onde na companhia do senador Humberto Costa, que nos prestigiou com a sua presença, estivemos na região do Poço do Serrote, uma comunidade numerosa; onde fomos recebidos como muita alegria”.

Luciano ainda lembrou-se dos investimentos que conseguiu levar para os moradores de Poço da Cerca, do Assentamento Virgulino Ferreira e Limoeiro, como poços artesianos, eletrificação rural de toda margem da barragem de Serrinha; “um investimento de mais de R$ 5 milhões”, destacou.

O candidato ainda pontuou que “tudo isso mostra o compromisso do nosso governo, com a melhoria da qualidade de vida do homem do campo. Ainda estaremos concluindo no ano que vem, mais de 40 quilômetros de estradas feitas, com piçarramento, bueiros e passagem molhadas, que tem facilitado o ir e vir, do homem do campo”, garantiu.

