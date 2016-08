Luciano Duque garante asfalto e Unidade Básica de Saúde para os moradores da Várzea

Em mais uma agenda com carreata, porta a porta e prestação de contas. Luciano Duque e Márcio Oliveira candidato a prefeito e vice da coligação “O Trabalho vai Continuar”, estiveram no Bairro da Várzea, na noite desta sexta-feira (26).

Depois de passar em cada casa do Bairro, no palanque do “Caminhão 13” Luciano Duque, ao agradecer pela presença dos correligionários, anunciou ações em asfalto e ordem de serviço, para construção de uma Unidade Básica de Saúde.

“Mas, aqui especialmente pra Várzea, eu queria dizer que a Rua Rufino Nicolau se Deus quiser, a semana que vem, estaremos começando o asfaltamento, interligando aqui o Detran para que nós possamos fazer um binário e, melhorar a acessibilidade aqui pra o Bairro da Várzea. Queria dizer, também, que em breve o secretário Cristiano Menezes vai estar dando a ordem de serviço de mais um UBS, aqui ao lado do centro espírita, para que nós pudéssemos avançar no sentido de melhorar a saúde também do povo desta comunidade”, garantiu o prefeito, ao mesmo tempo que comemorou:

“Aqui mesmo acabamos de garantir uma emenda do deputado estadual, Augusto César, pra executar aqui, a Praça da Várzea”, disse Luciano destacando a parceria com o deputado.

“Isso é importante à participação de Augusto em nosso palanque, que vem assumir e assegurar recursos para que a gente traga desenvolvimento de melhoria de qualidade de vida, pra o nosso povo”, reforçou.

De Júnior Campos