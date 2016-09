Luciano Duque mantém liderança em Serra Talhada: 67% contra 21,3% de Victor Oliveira. Otoni tem 1%

O prefeito Luciano Duque (PT) segue em vantagem na corrida à prefeitura de Serra Talhada, enquanto seu principal adversário, Victor Oliveira (PR), manteve-se estável na corrida eleitoral para a Capital do Xaxado. Foi o que atestou pesquisa realizada pelo Instituto Múltipla, de Arcoverde, contratada pelo blog, na série realizada com os principais colégios eleitorais do Pajeú.

Os números mostram pequena variação positiva de Luciano Duque e estabilidade de Victor e Otoni, se comparados com a última pesquisa do instituto realizada na Capital do Xaxado.

Luciano Duque chegou a 67% das intenções de voto. Victor Oliveira manteve-se estável, se comparado com o último levantamento feito pelo instituto, com 21,3% dos votos. Ele mantém o número do último levantamento até na casa decimal, o que não é comum, mas também não impossível, a considerar o levantamento do Múltipla.

Na terceira colocação aparece o candidato Otoni Cantarelli com 1%, variando três décimos abaixo. Neste cenário, 10,7% não opinaram.

No cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos para os entrevistados, Duque aparece com 56,7% das intenções, contra 16,7% de Victor Oliveira Não sabem ou não opinaram 26,6%. Otoni não foi citado.

Todos tiveram algum crescimento, se comparamos a última pesquisa realizada no começo de agosto: lá, Duque tinha 41,3% das intenções, contra 11% de Victor Oliveira.

A pesquisa Múltipla foi realizada nas zonas urbana e rural de Serra Talhada dia 3 de setembro sob o número de registro PE-08691/2016. O intervalo de confiança é de 95% com margem de erro 5,7% para mais ou para menos. O universo de amostra foi composto por 300 entrevistas.

Bairros pesquisados: Tancredo Neves, COHAB 2, COHAB, São Cristovão, Mutirão, CAGEP, José Tomé de Souza Ramos, Universitário, Baixa Renda, Bom Jesus, Borborema, Alto do Bom Jesus, Conjunto Vila Bela, Centro, AABB, Várzea, IPSEP, Alto da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Penha e Caxixola.

Localidades rurais : Luanda, Bernardo Vieira, Logradouro, Taupiranga, Varzinha, Caiçarinha da Penha, Santa Rita, Cachoeira, Alegre, Jatobá de Cima, Pilãozinho, Cacimba de Baixo, São Domingos, Fazenda Varginha, Fazenda Pitombeira, Barra, Cacimba Velha, Barra Cabaça, Lagoa do Vicente, Sítio Luanda, Água Branca, Cacimba de Baixo, Serrote Branco, São João dos Gaias, Saco, Boi Morto, Xique Xique, Saco/IPA, Baixio, Assentamento Gilvan Santos, Cachoeira 2, Lemos, São José, Lambedor, Assentamento Virgulino Ferreira, Carnaubinha, Escadinha, Jazido, Irajá, Malhada da Areia, Estreito, Araras, Surubim, Malhada Grande, Serrinha, Serra Vermelha, Ramalhete, Conceição de Cima, Conceição do Meio, Conceição de Baixo, Cacimbinha, São José, Caiçarinha, Assentamento Poço do Serrote, Malhada do Serrote, Fuxica, Santana, Malhada do Juá, Poço Frio, Tapera, Juazeirinho, Poço Escuro, Saco da Roça.

Fonte: Nill Júnior