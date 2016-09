Luciano Duque: “Vamos desenvolver o maior programa de recursos hídricos da história de Serra Talhada”

O “Movimento 13” esteve neste sábado (17) , no distrito Luanda. Na praça central, uma multidão saudou a chapa majoritária da coligação “O Trabalho vai Continuar”, que tem como candidatos Luciano Duque e Márcio Oliveira, prefeito e vice. No palco do “caminhão 13”, o deputado estadual Augusto César do PTB, candidatos a vereador e lideranças políticas reforçaram o apoio à reeleição de Luciano. O vídeo do ex-presidente Lula voltou a ser exibido no telão.

Ao discursar o candidato governista, listou ações que foram realizadas na sua gestão na comunidade e falou em ampliar o “Programa Mais Água”.

“Lembro-me das coisas que a gente fez, e que vamos fazer no futuro. Não posso esquecer-me desta usina de Leite, que com ajuda muitos aqui conseguimos mudar a realidade econômica dessa comunidade. Recentemente entregamos a primeira escola integral da Zona Rural; que hoje é referência e modelo para vários municípios, entregamos um ginásio coberto, que era o sonho desta comunidade, trouxemos uma Unidade Básica de Saúde, com o programa de saúde da família, onde foi possível trazer o médico cubano e enfermeira que a semana inteira atendendo essa comunidade”, frisou Luciano e completou:

“Vamos desenvolver o maior programa de recursos hídricos da história de Serra Talhada. Quero andar em cada propriedade, e ver o homem colocando água para os seus animais, por que é desta forma que a gente dar a liberdade, condições, de o agricultor sobreviver e morar na sua terra” externou.

