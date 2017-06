Lula lidera com 30% e Bolsonaro e Marina empatam em 2º lugar em eleição de 2018, diz Datafolha

O ex-presidente Lula (PT) manteve a liderança nas intenções de voto para a disputa presidencial de 2018. De acordo com uma pesquisa do Datafolha, o petista tem 29% a 30% das intenções de voto seguido por Marina Silva (Rede) com 15% e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) com 16%.

O Bolsonaro registra tendência de alta. Tinha 8% em dezembro de 2016, passou a 14% em abril e agora aparece com 16%, sempre no cenário em que o candidato do PSDB é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Já o tucano oscilou positivamente em simulações de primeiro e segundo turnos, mas a sua rejeição cresceu para 34%, atrás apenas de Lula. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (Sem partido) aparece com 11%, em quarto lugar.

Nos cenários testados para eventual segundo turno, a pesquisa mostra que o ex-presidente ganha de Bolsonaro e de Alckmin ou do prefeito de São Paulo, João Doria. Lula ainda empara Marina e com o juiz Sergio Moro (sem partido) na margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A Datafolha também mostra que Marina vence Bolsonaro, e Ciro Gomes (PDT) emopata com Alckmin e com Doria.

