Mais de 20 mil pés de maconha são incinerados no Sertão de Pernambuco

A Polícia Militar erradicou mais de 20 mil pés de maconha, nesse domingo (11), em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. A droga foi encontrada em uma fazenda próxima ao distrito de Riacho Pequeno. Ninguém foi preso.

Os policiais chegaram até o local após uma investigação do serviço de inteligência da Polícia Militar de Pernambuco. Além dos mais de 20 mil pés da droga, seis sementeiras também foram destruídas.

Uma amostra da droga foi recolhida e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Belém do São Francisco e os pés de maconha incinerados no local. Nenhum produtor foi encontrado na plantação no momento da chegada da polícia. (G1)