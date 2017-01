Mais de 22 mil vagas profissionalizantes oferecidas em Pernambuco

Mais de 70 mil vagas de capacitação para o mercado de trabalho estão sendo oferecidas gratuitamente durante todo o mês de janeiro pelo Grupo Ser Educacional, vinculado ao Centro Universitário Maurício de Nassau. Em Pernambuco serão disponibilizadas 22.190 vagas, 8.400 apenas em Recife, distribuídas em 140 cursos diferentes. A iniciativa surgiu a partir do projeto Capacita, que busca levar novos conhecimentos a pessoas interessadas em qualificar-se profissionalmente.

Os cursos, que acontecem durante os três turnos do dia, serão realizados na própria instituição e tem vagas limitadas. Dentre as atividades previstas estão cursos de Oratória, como garantir a excelência no atendimento ao cliente, noções básicas de excel, como elaborar um currículo competitivo, entre outros, além de oficinas de Doces Finos, Pratos Veganos com Aproveitamento Integral dos Alimentos, Primeiros Socorros e Maquiagem de Carnaval.

Inscrição em Pernambuco

Para participar das oficinas basta se inscrever através do número da instituição ou pelo site. Os organizadores ainda lembram que , no dia do curso, é preciso realizar a doação de dois quilos de alimentos não perecível ou dois pacotes de leite em pó, que serão destinados às entidades carentes.

Do Diário de Pernambuco