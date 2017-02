Mais de 370 aves silvestres vítimas do tráfico de animais são soltas em Salgueiro

Mais de 370 aves foram soltas na manhã dessa terça-feira (14) em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Os pássaros foram vítimas de tráfico de animais silvestres e passaram por um período de tratamento médico e reabilitação no Centro de Triagem de Animais Silvestres de Pernambuco (Cetas Tangara) em Recife, na capital do estado.

De acordo com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), das 378 aves soltas, 56 haviam sido repatriadas no mês de janeiro de São Paulo para Pernambuco, após terem sido resgatadas pela polícia paulistana. Entre estas, 19 galos de campina, 19 papa-capim baianos, oito patativas, cinco cravinas, três sofrês e dois cancões. Esse foi o primeiro repatriamento que o Cetas recebeu da região sudeste.

Também foram devolvidos ao seu habitat espécies como: rolinhas, sibites, bigodes, azulões, sanhaçus e jandaias, entre outras. (G1)