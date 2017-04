Mais de 5 mil pés de maconha são incinerados em Salgueiro

Uma plantação de maconha foi incinerada nessa terça-feira (18) na Serra de Umãs, Zona Rural de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, mais de 5 mil pés foram destruídos.

A PM localizou a plantação por uma tubulação clandestina que levava ao local. Na chegada, foi iniciado um confronto entre a PM e cultivadores do plantio. Mas as pessoas que estavam no local conseguiram fugir. Além da plantação, ainda foi localizada uma sacola com 6 kg da erva pronta para consumo.