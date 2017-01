Mais que dobra o número de armas de fogo apreendidas em presídios de Pernambuco em 2016

Refletindo a crise carcerária enfrentada pelo sistema penitenciário de Pernambuco, mais que dobrou, no ano passado, o número de armas de fogo encontradas por agentes em inspeções em presídios do estado, em comparação com 2015. Segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco (Seres), foram encontradas 50 armas de fogo em 2016, contra 21 achadas no ano anterior, um aumento de 138%. No ano passado, representantes de organizações denunciaram a situação dos presídios e apontaram a permanência de violações dos direitos humanos.

Ainda de acordo com a Seres, foram apreendidos 145 quilos de drogas ao longo de 2016, com média de mais de 12 quilos por mês, em cadeias estaduais. Também foram encontrados 2.736 aparelhos celulares. Vídeos gravados dentro de penitenciárias de Pernambuco mostram, por exemplo, presos armados com facões, brigando e falando ao celular e até detentos que gravaram vídeo pedindo voto para um candidato.

O balanço da secretaria também revela que, em todo o ano de 2016, foram encontradas 3.205 armas brancas nos presídios do estado. Um dos vídeos vídeos divulgados ao longo do ano, enviado pelo Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de Pernambuco (Sindasp-PE), mostra uma briga de facões entre dois detentos do presídio Presídio Juiz Antônio Luís Lins de Barros (PJALLB), que integra o Complexo do Curado, na Zona Oeste do Recife. (G1)