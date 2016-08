Mais um homicídio é registrado nesta sexta-feira (26) em Serra Talhada

Um homem identificado preliminarmente como “Furão”, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (26), no bairro da Cagep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, dois homens pilotando uma moto alvejaram a vítima com vários tiros na região da cabeça. O crime aconteceu nas proximidades da Igreja de São Sebastião.

No início da manhã desta sexta-feira, um homem de 61 anos foi assassinado a tiros na Academia das Cidades no bairro Ipsep, às 06h00, quando fazia caminhada.

Com esse homicídio Serra Talhada contabiliza 29 assassinatos em 2016, o último aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), vitimando o ex-presidiário Miguel Aureliano Ferraz, 61 anos,conhecido por “Miguel da Rolinha”, que foi assassinado a tiros na Academia das Cidades no bairro do Ipsep em Serra Talhada.

