Mais uma conquista alcançada pela APAE de Serra Talhada

A APAE (Associação de pais e amigos dos excepcionais) de Serra Talhada inaugurou na tarde desta quinta-feira 20 de abril de 2017 uma sala de fisioterapia, que irá atender exclusivamente pessoas com necessidades especiais. Contabilizando assim, mais uma conquista da associação. Pois, no mês anterior a APAE também inaugurou sua primeira sala modelo TEACCH, que foi um pontapé inicial para um grande e significativo avanço para os usuários.

Os atendimentos contarão com a parceria do curso de fisioterapia da FIS (Faculdade de Integração do Sertão). Na ocasião se fizeram presentes além dos funcionários e diretores da APAE, os alunos e coordenadores do curso de fisioterapia. Os atendimentos acontecerão no atual prédio da associação. Para a realização de mais esse feito, a associação contou com a parceria de FENAPAES, APLUB CAP, PERNAMBUCO DA SORTE e VALE DA SORTE.