Mais uma vez, Serra Talhada decepciona sua torcida e empata dentro de casa

Na tarde desse domingo (19), Serra Talhada e Flamengo de Arcoverde ficaram apenas no empate, no estádio Pereirão. Everaldo colocou o Lampião na frente do placar, mas Robinho fez para o Tigre Sertanejo.

Com esse resultado o Serra Talhada caiu para a zona de rebaixamento ficando na 5ª colocação, já o Flamengo perdeu a liderança para o América-PE e ficou na 2ª colocação. As duas equipes voltam a jogar na próxima quarta-feira (22), o Lampião encara o Atlético-PE às 20h00 no Pereirão, já o Tigre enfrenta o Vitória-PE no Áureo Bradley também às 20h00.

Confira abaixo os resultados e classificação após a 6ª rodada da permanência: