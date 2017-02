Mandante? Serra ainda não venceu na Permanência jogando no Pereirão

Equilíbrio é a palavra-chave do hexagonal do Permanência do Campeonato Pernambuco. Qualquer ponto desperdiçado dentro de casa pode fazer a diferença no final. E o Serra Talhada sabe bem o que é passar por essa situação. Há uma rodada, o Cangaceiro era vice-líder da fase com oito pontos, mas empatou no Pereirão na última partida e caiu para a penúltima colocação.

A Laranja Mecânica do Sertão ainda não sabe o que é vencer no estádio Nildo Pereira na Permanência. Dois empates e duas derrotas que custaram a queda para a zona de rebaixamento. Em todo campeonato, a equipe só conseguiu uma vitória, na última rodada da primeira fase.

O Serra terá a oportunidade de voltar a vencer dentro de casa nesta quarta-feira, contra o lanterna Atlético-PE, pela sétima rodada a fase. O duelo está marcado para às 20h.

Do Globo Esporte