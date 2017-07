Maria Eduarda representará Serra Talhada e o Sertão no Miss Teen Pernambuco 2017

Será realizado no dia 29 deste mês, no hotel Golden Beach, na cidade de Recife, o maior evento de beleza infanto–juvenil do Estado, o MISS TEEN PERNAMBUCO 2017, o concurso reúne meninas de 14 a 17 anos, de cidades de toda Unidade Federativa.

Serra Talhada, este ano, é o único município do sertão que participará do evento. No ano de 2014, a Capital do Xaxado conquistou seu primeiro título nesta modalidade, com a bela THAYANE PEREIRA, em 2015 ficou com a segunda colocação, em 2016 ficou no top 12.

Este ano a nossa representante é a lindíssima e determinada, MARIA EDUARDA FEITOSA, filha de Luciano Feitosa dos Santos e de Maria José Menezes da Silva Feitosa, a candidata tem 15 anos, 1,74m, 60 cm de cintura, 84 cm de busto e 84 cm de quadril, é estudante do Colégio de Aplicação e pretende ser médica.

De início a MISS TEEN Serra Talhada, MARIA EDUARDA, agradece a todos que vem apoiando na realização desse grande sonho: “Primeiramente quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade única de está vivendo essa experiência maravilhosa de representar minha cidade no principal concurso de beleza juvenil do Estado, por está conhecendo pessoas incríveis, vir fazendo lindas amizades e vivendo momentos que vão ficar na minha memória para sempre! Quando paro pra pensar no quanto eu já conquistei, em todas as bênçãos que Deus me deu, de tanto amor e carinho que venho recebendo de todos vocês, posso dizer que sou uma pessoa privilegiada! Esse amor invade o meu peito e me enche de alegria, esse amor que vocês, povo serra-talhadense, emanam para mim vem sendo incrível e eu nunca vou ter palavras para agradecer a todos”, agradece. Ciente da imensa responsabilidade, a nossa representante, EDUARDA FEITOSA fala da expectativa: “É muita responsabilidade poder representar a beleza das jovens de minha cidade, assim como poder levar a cultura de minha amada Capital do Xaxado. Sei do compromisso que tenho, estou me preparando bastante para isso. Venho tendo aula de passarela, postura e etiqueta com meu produtor Alan Jones, intensifiquei ainda mais minha academia, procurando sempre conciliar com os estudos”. Declara.

Sabendo do tamanho do compromisso, MARIA EDUARDA, frisa ainda: “Estou muito ansiosa, mais confiante, venho lutando muito para trazer esse título pela segunda vez para Serra Talhada, sei que tem meninas muito bonitas e preparadas, mas venho também me preparando bastante para esse concurso. Não será fácil, mas desde que ganhei título do MISS ESTUDANTIL, sonho diuturnamente com esse concurso”, afirma.

A nossa representante viaja dia 27 de julho para a capital pernambucana e no dia seguinte será confinada com as demais concorrentes no mesmo local do evento. Toda coordenação e produção da MISS TEEN SERRA TALHADA é exclusiva da RD Produções e Eventos, sendo que o coordenador estadual é o promotor OSCAR FIDELIS.