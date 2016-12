Marido encontra corpo da esposa dentro de cisterna, no Agreste de PE

Imagem ilustrativa

Uma mulher de 54 anos morreu após cair em uma cisterna na última sexta-feira (23) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi encontrado pelo marido dela. O caso foi registrado no Bairro São José.

O marido disse à polícia que a esposa costumava fumar sentada nos degraus de uma escada que fica perto da cisterna. A família acredita que ela tenha se desequilibrado e caído.

O corpo da mulher foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru, Agreste. A Polícia Civil deve investigar o caso. (G1)