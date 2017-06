Marília Mendonça doa R$ 100 mil e se declara ao Nordeste: ‘Não sou dona da razão’

A cantora Marília Mendonça doou R$ 100 mil para a instituição São Vicente de Paulo, que oferece educação religiosa e cuidados a idosos abandonados em Campina Grande, na Paraíba. A doação foi anunciada por ela durante o seu show de estreia no São João do município, no sábado (24), no palco montado do Parque do Povo. A irmã Maria do Rosário, representante da organização, recebeu das mãos da cantora um documento. Nas redes sociais, Marília afirmou que a doação era uma homenagem ao Nordeste e uma prova de que o amor pela região não deveria ficar apenas nas palavras.

“Pedi a Deus, orei e Ele me entregou em mãos a minha missão! Realizei o meu sonho em cantar nesse palco, fomos recorde de 34 anos, estavam mais de 100 mil pessoas no Parque do Povo, foi um dos shows mais emocionantes da minha vida… e sobre a doação, gosto de ajudar e isso vem de família, tenho uma instituição junto com a minha mãe e ajudo sempre que posso sem ter que mostrar nada ou algo assim… Mas, dessa vez, não foi uma simples doação, foi uma prova de que meu amor por esse lugar não vai ficar só nas palavras e não vai parar por aqui não…”, escreveu a cantora.

A organização do evento não divulgou a estimativa de público oficial, mas todas as entradas do local precisaram ser fechadas decido ao grande contingente de pessoas. “Palavras não bastam. Quando tudo parece distante, Ele vem e me mostra que não! Sou uma criança nos braços do meu Pai e só Ele sabe o quanto meu coração é frágil! Por isso, ontem, passei o dia todo em espírito de oração, precisava de forças e do meu melhor sorriso, do meu coração puro! Eu chorei muito, pois estava buscando um jeito de provar que o que eu sinto por essa região tão linda é verdade”, comemorou.

Durante a apresentação, a sertaneja cantou os sucessos tradicionais, como Alô porteiro, Eu sei de cor e Infiel, mas também apostou nos clássicos do forró com as canções Olha pro céu, Riacho de navio e Pagode russo antes de recitar um poema sobre o amor que sente pela região. “Eu não nasci no Nordeste. Mas meu coração nasceu. Eu me apaixonei pelo Nordeste antes mesmo de pisar o pé aqui. Não sou uma expert em suas culturas, mas tento aprender. Não sou dona da razão, mas aqui encontrei uma razão pra continuar pelo Brasil, pra viver. Ganhei um monte de abraço forte, aprendi sobre humildade, sobre garra e a lutar pelo que eu quero. O que eu quero está aqui. Não troco, não dou, não vendo o amor que tenho por vocês e que vocês têm por mim. Meu coração mora nessa terra e eu jamais vou abrir mão, se for preciso faço guerra… não é pelo seu dinheiro, nem seus bens, nem suas riquezas, é pelo seu coração”, disse.

A homenagem ocorreu em meio à polêmica da campanha Devolva Meu São João, criada por sanfoneiros que pediam mais espaço para o forró tradicional nas grades de programação de grandes festas juninas em detrimento da presença de ritmos como o sertanejo e o forró eletrônico. O movimento foi apoiado por Elba Ramalho, que defendeu haver espaço para todos, contanto que artistas locais sejam valorizados. Durante o show no São João da Capitá, no Recife, Marília Mendonça não citou o nome da paraibana, mas rebateu a campanha: “Vai ter sertanejo no São João, sim!”.

Do Diário de Pernambuco