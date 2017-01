Marinha anuncia concurso para preencher 1.240 vagas

A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM) anunciou nessa terça-feira (24) o edital para as inscrições no Concurso Público de Admissão para as Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM). São ofertadas 1240 vagas, das quais 248 são destinadas a candidatos negros. O candidato deve ser do sexo masculino e ter entre 18 e 22 anos, no dia 1º de janeiro de 2018. As inscrições custam R$ 30 e abrem entre os dias 1º de fevereiro e 6 de março, pelo site da Marinha do Brasil.

Os inscritos serão submetidos à prova escrita objetiva – envolvendo português, matemática e física e química -, inspeção de saúde, teste de aptidão física e verificação de dados biográficos. As datas e horários da primeira etapa serão divulgados posteriormente.

O início das aulas do curso de formação de marinheiros está previsto para 22 de fevereiro de 2018, nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM), sob regime de internato. As aulas são inteiramente gratuitas, com duração de um ano letivo, realizadas em um único período escolar de 48 semanas, no qual serão ministradas disciplinas do Ensino Básico e do Ensino militar-naval.

Durante o curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o aprendiz-marinheiro receberá remuneração conforme sua graduação, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares.

Inicialmente, como grumete, os militares receberão mensalmente cerca de R$ 680. Após a formação, os aprovados serão promovidos a cabo, quando embarcarão em navios, esquadrões de helicópteros e de aviões, ou irão servir em organizações em terra. Os militares permanecerão como cabos por cerca de cinco anos, com salário de cerca de R$ 1.950. Após cinco anos na graduação, farão o curso de habilitação a sargento, podendo chegar a R$ 3.080.

Do NE10