Matrículas dos alunos novatos no Campus Serra Talhada do IF Sertão-PE começam a ser feitas nesta segunda-feira (09)

Acaba de ser divulgado o calendário de matrícula para os alunos que aprovados no Processo Seletivo 2017 no campus Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE). As matrículas destes estudantes começarão a ser feitas a partir desta segunda-feira (09).

É preciso que o estudante confira corretamente os dias específicos para sua matrícula. De acordo com a Secretaria de Controle Acadêmico, as matrículas para o Ensino Médio Integrado serão realizadas nos dias 09 e 10/01, enquanto as do Subsequente acontecem dias 11 e 12/01, ambas no período das 8:00 às 17:00, na sede administrativa do campus Serra Talhada, localizado na Rua Irineu Alves Magalhães, nº 985, AABB.

Confira aqui o calendário de matrícula completo, bem como os documentos que precisam ser levados no dia da matrícula.