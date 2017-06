Maurício Quintella assinará convênio de R$ 20 milhões para construção do novo aeroporto de Serra Talhada

(Foto: Ranielly Batista – Jornal Desafio)

Nesta quinta-feira (29) será assinado o convênio de R$ 20 milhões para a construção do novo terminal do aeroporto de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, estará na Capital do Sertão do Pajeú para a solenidade. O evento acontecerá no pátio do aeródromo Santa Magalhães às 10h30.

Essa excelente notícia foi passada para o Jornal Desafio Online através do Secretário de Transportes de Pernambuco e deputado federal licenciado, Sebastião Oliveira. “É com satisfação que informo a presença do ministro Maurício Quintella na nossa cidade amanhã (29). O ministro fará o ato de assinatura do convênio do aeroporto de Serra Talhada ! Nesse ato, ele repassará recursos para construção do novo terminal do aeroporto. Convido a todos para amanhã às 10h30 no pátio do aeroporto, celebrarmos essa importante conquista!”. Disse Sebastião.

O novo aeroporto de Serra Talhada custará 35 milhões, sendo R$ 20 milhões investidos pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e os R$ 15 milhões pelo Governo de Pernambuco, que já investiu R$ 6,3 milhões na requalificação da pista de pouso e decolagem.

Nova pista de pouso e decolagem do aeroporto de Serra Talhada (Foto: Ranielly Batista – Jornal Desafio)