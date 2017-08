MEC já liberou R$ 35,6 milhões para reconstruir escolas atingidas pelas chuvas em Alagoas e Pernambuco

Além dos seis municípios alagoanos, outros 11 municípios pernambucanos receberam R$ 22,7 milhões em verbas para a realização de 40 obras de reforma de escolas ou construção de novas escolas e creches. Embora a média de recursos enviados para as escolas seja de cerca de R$ 2 milhões por município, alguns foram contemplados com valores mais altos.

Já Caruaru recebeu R$ 4,1 milhões, um aumento quase quatro vezes maior do que o valor anunciado pelo MEC em junho, de R$ 886 mil. De acordo com a pasta, 23 escolas e creches tiveram verba liberada para passar por reformas no município, com o qual o ministro Mendonça Filho, que foi vice-governador de Pernambuco, tem uma ligação histórica.

Obras de Alagoas

O ministro afirmou que os R$ 12,9 milhões autorizados nesta terça, em uma solenidade em Brasília, são parte de um “primeiro lote de recursos” destinados a Alagoas, e que, “cumprindo as responsabilidades”, outros municípios “terão atendimento do Ministério da Educação”. No total, 27 municípios do estado de Alagoas decretaram situação de emergência em maio, segundo o MEC.

As demais 22 cidades que deverão ser beneficiadas são Atalaia, Cajueiro, Capela, Chã Preta, Colônia Leopoldina, Coruripe, Coqueiro Seco, Igreja Nova, Japaratinga, Joaquim Gomes, Murici, Paulo Jacinto, Paripueira, Quebrangulo, Rio Largo, Satuba, São Miguel dos Campos, Santa Luzia do Norte, Jundiá, Viçosa e União dos Palmares.

Entenda a verba liberada para os estados

No fim de maio, o Ministério da Educação anunciou que havia assegurado verba para ajudar na recuperação “de estrutura física e de equipamentos” das escolas estaduais e municipais atingidas pelas chuvas em três estados: Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Na época, segundo levantamento do próprio MEC, as chuvas já haviam atingido “pelo menos 18 cidades em Alagoas, 23 em Pernambuco e 12 no Rio Grande do Sul”.

De acordo com a pasta, técnicos do FNDE iriam aos os três estados “para visitar as escolas atingidas pelas enchentes e dimensionar os estragos nas estruturas físicas e nos equipamentos”.

Em junho, o MEC anunciou que liberaria R$ 18 milhões para 27 municípios de Alagoas e R$ 30 milhões para 30 municípios de Pernambuco. Em julho, o ministério anunciou que já havia liberado R$ 22 milhões da verba para as cidades pernambucanas. Nesta terça-feira (8), o ministro deu detalhes sobre os valores liberados para Alagoas, que somam R$ 12,9 milhões para seis municípios. Em nota, o ministério afirmou que “os demais 21 municípios que estiverem nessa condição poderão ser contemplados à medida que suas demandas forem analisadas e validadas pelo FNDE”.