MEC prorroga inscrição para vagas gratuitas em cursos do Pronatec

O Ministério da Educação prorrogou até amanhã (22) o prazo de candidatura para 500 mil vagas gratuitas em cursos à distância e presenciais de qualificação profissional dentro do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec Oferta Voluntária.

As inscrições devem ser feitas no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) no site http://sistec.mec.gov.br/