Mecânico é assassinado após cobrar uma dívida em Salgueiro, no Sertão de PE

Na noite desse sábado dia (18), por volta das 20:00, um homicídio foi registrado no bairro Nossa S. Aparecida na cidade de Salgueiro, no Sertão pernambucano, onde a vítima identificada como “ERLÔN” FERREIRA DA SILVA, de 40 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo.

Segundo informações, “ERLÔN”, teria chegado à casa do indivíduo conhecido por “Tião”, na Rua Antônio Alves Conserva, nº 1057, com a finalidade de cobrar a quantia de R$ 50,00, referente à serviços prestados pela vítima, e durante a cobrança, iniciou-se um desentendimento entre as partes, tendo o “Tião”, sacado um Revólver calibre 38, inoxidável e efetuado vários disparos contra o “ERLÔN”, que atingido aparentemente na região torácica, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A cena do crime foi isolada por policiais militares, enquanto especialistas do Instituto de Criminalista (I.C.), realizavam a perícia inicial e liberação do corpo, para ser encaminhado ao IML. Policiais Civis, acompanhados da Ilmª. Delegada da 193ª DEPOL, também estiveram no local e já iniciaram às buscas, na tentativa de prender o homicida, que fugiu à pé, tomando destino ignorado. (Via: Giro Sertão)