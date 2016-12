Médicos confirmam morte encefálica de jovem atropelada em Salgueiro

Atropelada por uma moto na manhã da última terça-feira (20), no Centro de Salgueiro, no momento em que estava se dirigindo ao trabalho, a jovem Amanda Barros teve morte cerebral confirmada oficialmente no final da tarde desta quinta-feira (22).

Durante dois dias ela lutou pela vida na UTI do Hospital Dom Malan, em Petrolina, mas seu cérebro parou de funcionar. A família decidiu que vai doar os órgãos, atendendo um pedido feito em vida pela vítima.

O caso de Amanda Barros comoveu a população de Salgueiro. Até mesmo quem não a conhece pessoalmente se mobilizou nas redes sociais pedindo orações. A jovem era evangélica e iria casar em 2017.

Da redação do Blog Alvinho Patriota