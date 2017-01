Menina de 4 anos é baleada após tio atirar no pai dela no Agreste, diz PM

Uma menina de 4 anos foi baleada no rosto na noite do último sábado (14) em Ibirajuba, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ela estava no colo do pai quando foi atingida. O pai da criança, de 42 anos, também ficou ferido. Os dois foram baleados no rosto. Segundo a PM, o suspeito de ter efetuado o disparo é o tio da garota, de 35 anos.

A Polícia Militar disse que o tio e pai da menina são irmãos. Eles se desentenderam e após a briga o suspeito pegou uma espingarda de fabricação caseira e atirou no irmão, que estava com a filha no colo, conforme a polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros. O pai foi levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, e a criança para o Hospital da Restauração, no Recife. Nenhuma das vítimas corre risco de morte.

Até a publicação desta matéria o suspeito não havia sido identificado ou preso. (G1)