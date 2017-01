Mesmo ausente, Sebastião Oliveira comemora IF Sertão em Serra Talhada

Deputado federal licenciado e atual secretário estadual de Transportes, Sebastião Oliveira (PR) comemorou a chegada do novo campus de Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão Pernambuco, que será inaugurado nesta segunda-feira (30), pelo presidente Michel Temer (PMDB).

Natural de Serra Talhada, Oliveira afirmou que “com a nova escola, a juventude de Serra Talhada e do Sertão terão mais oportunidades para se capacitar e, consequentemente, garantir uma chance no disputado e qualificado mercado de trabalho”. “A iniciativa também consolida Serra Talhada como maior polo educacional do Sertão pernambucano”, afirmou, por meio de nota.

Apesar de comemorar a unidade, Sebastião Oliveira informou que não poderá participar da solenidade, “por motivos de saúde”.

Além de Michel Temer, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), participa da inauguração no município sertanejo. Será a segunda atividade do presidente em terras pernambucanas nesta segunda-feira.

