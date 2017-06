Meteorologia emite alerta de chuvas moderadas a fortes em três regiões de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na noite dessa sexta-feira (23), um alerta de chuvas moderadas a fortes em três regiões do estado. São elas: Grande Recife, Zona da Mata Norte e Mata Sul. O aviso foi publicado no site do órgão às 19h50 e tem validade de 24 horas.

Diante do alerta, a Defesa Civil do Recife orienta os moradores de áreas de risco a se abrigar em locais seguros, em caso de necessidade. O órgão mantém um plantão permanente para o atendimento. A população pode acionar os técnicos por meio do telefone 0800 081 3400. A Central de Atendimento funciona 24 horas. A ligação é gratuita.

Danos

As chuvas do fim de maio deste ano provocaram seis mortes em Pernambuco. Duas no Recife, duas em Caruaru, no Agreste, e duas em Lagoa dos Gatos, na mesma região. O governo do estado decretou situação de emergência em 27 cidades. O número de pessoas atingidas chegou a 55 mil.

Auxílio

Na quarta-feira (21), o governo de Pernambuco publicou a autorização de pagamento de auxílio-moradia para famílias desabrigadas ou desalojadas pelas chuvas e enchentes ocorridas no fim de maio deste ano. De acordo com a Lei 16.077, de 20 de junho, serão beneficiadas pessoas de 27 cidades em situação de emergência decretada pelo estado e reconhecida pelo Governo Federal.

De acordo com o governo, o auxílio-moradia é um benefício transitório. Será concedida uma ajuda de seis parcelas mensais de até R$ 200, cada uma. O prazo fixado é de 180 dias, que pode ser prorrogado até que a pessoa encontre nova residência. Ele pode ser cancelado antecipadamente, caso a família beneficiária deixe de preencher as regras.

O cadastro começa na segunda-feira (26). As famílias têm que procurar o escritório de crise montado em cada município. Os cadastros vão ser analisados e não há previsão para o início do pagamento.

Benefícios

O governo de Pernambuco anunciou que vai antecipar o pagamento de 50% do 13º salário para servidores estaduais que moram nas 23 cidades mais prejudicadas pelas chuvas ocorridas no fim de maio. O dinheiro será depositado na quinta-feira (29).

A medida contempla 5.567 funcionários públicos. Segundo o estado, a decisão vai injetar R$ 8 milhões na economia desses municípios. Receberão o dinheiro empregados públicos e militares do estado, ativos, aposentados e pensionistas do Poder Executivo. (G1)