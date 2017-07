Meteorologia faz alerta de chuvas moderadas a fortes para três áreas de Pernambuco

Nas últimas 24 horas, segundo a Apac, o Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, teve o maior volume de precipitações. Foram 63,8 milímetros. Jaboatão dos Guararapes registrou acumulado de 58 milímetros. No Recife, choveu 53 milímetros.

As chuvas do fim de maio deste ano provocaram seis mortes em Pernambuco. Duas no Recife, duas em Caruaru, no Agreste, e duas em Lagoa dos Gatos, na mesma região. O governo do estado decretou situação de emergência em 27 cidades. O número de pessoas atingidas chegou a 55 mil.