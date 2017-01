Michel Temer confirma visita a Serra Talhada nesta segunda-feira (30)

A assessoria da presidência da República divulgou, na tarde dessa quinta-feira (26), que o presidente Michel Temer (PMDB) virá ao Estado na próxima segunda-feira (30) para participar da cerimônia de inauguração do novo Campus de Serra Talhada do Instituto Federal do Sertão de Pernambuco.

O peemedebista vai inaugurar o instituto ao lado do ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM), e do prefeito da cidade, Luciano Duque (PT). O investimento na construção foi de R$ 15 milhões.

O ministro comentou o fato da agenda educacional ocorrer em uma cidade governada por um prefeito do PT, partido que perdeu a cadeira de presidente da República para o peemedebista.

“A visita a uma cidade governada pelo PT não foi algo programado, mas é positivo que o presidente vá inaugurar uma escola em uma cidade cuja gestão é do PT. Isso mostra que não há discriminação do governo federal”, ressaltou.

Do JC Online