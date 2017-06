Ministro assina convênio para aeroporto de Serra Talhada nesta quinta-feira (29)

Nesta quinta-feira (29), às 10h30, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella (PR), assina, em Serra Talhada, no Sertão, convênio no valor de R$ 20 milhões para a construção do novo terminal do Aeroporto Santa Magalhães. O investimento total para a obra é de R$ 35 milhões. O resto do montante será bancado pelo Governo do Estado, incluindo os R$ 7 milhões que já foram destinados para a requalificação da pista de pouso e decolagem.

De acordo com o secretário de Transportes de Pernambuco, Sebastião Oliveira (PR), até o final do mês de outubro, o município receberá voos da Azul Linhas Aéreas.

“Enquanto o terminal definitivo não fica pronto, o Governo de Pernambuco, visando cumprir os prazos com a Azul, lançou, no início deste mês, o edital de licitação para a contratação de um terminal provisório que possibilitará a utilização do equipamento”, explicou.

