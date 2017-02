Ministro dos Transportes virá ao Estado anunciar investimentos, entre eles o do Terminal do Aeroporto de Serra Talhada

O ministro dos Transportes, Maurício Quintella, desembarcada no Estado no próximo dia 17. E trará à Secretaria de Transportes (Setra) o convênio no valor de R$ 34 milhões. Esse dinheiro será utilizado para a construção do aeroporto de Serra Talhada. Recentemente, o Governo do Estado, por meio da Setra, investiu R$ 6,2 milhões na requalificação da pista de pouso e decolagem do equipamento.

Neste mesmo dia, o ministro dará a ordem de serviço para a duplicação da BR-101, no trecho que liga o munícipio de Palmares ao Estado de Alagoas. A obra vai custar R$ 54 milhões. As informações foram repassadas pelo ministro para o secretário estadual de Transportes, Sebastião Oliveira.

“Levo duas boas notícias para os pernambucanos. O ministro, que além de companheiro de bancada, é meu amigo pessoal, tem tido atenção especial aos nossos pleitos. Graças a esse bom relacionamento temos conseguido destravar as coisas, transformando projetos em obras”, ressaltou Sebastião Oliveira.

Da Folha de Pernambuco