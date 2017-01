Ministro viabiliza aeroporto de Serra Talhada

De passagem, ontem (06), pelo Recife, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Maurício Quintela, confirmou para o secretário estadual de Transportes, Sebastião Oliveira, que assina, até o final de janeiro, autorização para duplicação da BR-101 no trecho entre Palmares até a divisa do Estado de Alagoas. Também assina a ordem de serviço, no valor de R$ 35 milhões, para construção do terminal de passageiros do aeroporto de Serra Talhada, que passará a ter voos domésticos da Azul Linhas Aéreas.

“Os recursos já estão assegurados e o ministro marcará apenas a data”, disse Oliveira, adiantando que o governador Paulo Câmara recebeu com entusiasmo a boa-nova trazida pelo ministro.

Via Blog do Magno Martins