Miss Pernambuco: Serra-talhadense se prepara para o Miss Brasil

A maratona de atividades da agenda da Miss Pernambuco 2016, Tallita Martins, está mais intensa nesses últimos dias que antecedem seu embarque para o concurso Miss Brasil, que inicia na próxima semana. A bela Miss Pernambuco de Serra Talhada irá representar o Estado já a partir do dia 21 de setembro, em São Paulo. O concurso Miss Brasil será transmitido, ao vivo, pela Band, no dia 01 de outubro, direto do Citibank Hall- São Paulo(SP).

Essa semana que antecede seu embarque para a disputa nacional será de muito trabalho. Na sua agenda terá a clássica sessão de fotos oficiais. Somado a isso, a bela encarará uma maratona de visitas à clínica de estética, academia, salão de beleza, tratamento para pele e cabelos, aulas de inglês, teatro, oratória, além da escolha de todo o guarda-roupa que usará durante a disputa. A Miss ainda levará em sua bagagem outros itens essenciais, como sapatos, belos acessórios, roupas de ginástica e produtos de beleza, tudo aquilo que uma miss precisa para enfrentar esse grande desafio que é o maior concurso de beleza do país. A bela levará na mala o sonho do primeiro título para os pernambucanos.

Da Assessoria