Miss Pernambuco: serra-talhadense Tallita Martins embarca para o sonho de ser Miss Brasil

Serra Talhada entra na contagem regressiva. Tallita Martins viaja amanhã para iniciar o confinamento do Miss Brasil 2016, com duas missões.

Uma delas é de conquistar pela primeira vez o título nacional para Pernambuco. A segunda missão é conseguir um desempenho melhor que suas antecessoras conterrâneas.

Será a quarta vez que uma serra-talhadense carregará a faixa de Pernambuco no Miss Brasil. As três primeiras (1974, 1975 e 1976) não conseguiram classificação na etapa nacional. Assim, se Tallita conseguir está entre as 15 semifinalistas já irá superar a marca das outras.

A jovem modelo é estudante de Direito participou pela primeira vez de concurso de beleza aos 17 anos, sendo eleita Miss Estudantil Serra Talhada 2013. Em 2015 foi eleita Miss Serra Talhada 2016, durante o evento que aconteceu no Auditório do Colégio da Imaculada Conceição.

Em julho disputou o Miss Pernambuco, concurso que aconteceu no foyer na Faculdade Universo, onde desbancou 26 concorrentes, sendo eleita a Miss Pernambuco 2016.

Tallita Martins tem 20 anos, 1,74m, busto 89 cm, cintura 59 cm, quadril 89 cm, manequim 36, olhos e cabelos castanhos.

A final do Miss Brasil será dia 1° de outubro em, no Citibank Hall em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Band para todo o país a partir das 22h30.

Via Nill Júnior