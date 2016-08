Miss Pernambuco: Serra-talhadense Tallita Martins recebe homenagem da Assembleia Legislativa

Serra Talhada, uma das cidades mais importantes do Sertão do Estado, também figura como o município com mais candidatas vitoriosas seguidamente na disputa pelo título de Miss Pernambuco. Em 61 anos do concurso, três representantes da cidade já foram vencedoras: Cilene Aubry Bezerra da Costa (1974), Maria de Fátima Mourato de Souza (1975) e Matilde de Souza Terto (1976). Em 2016, Tallita Mickaely Lima Martins repetiu o feito das conterrâneas, e venceu a competição.

A miss recebeu, nesta terça (30), uma homenagem da Assembleia, a partir de uma solicitação do deputado Rogério Leão (PR). A vitória da jovem, que tem apenas 20 anos, foi confirmada durante o concorrido desfile, realizado em julho, no Recife, com a participação de 27 candidatas.

Ao abrir a cerimônia, o deputado Beto Acioly (PSL) registrou que a vitória de Tallita deverá abrir portas para uma carreira cheia de experiências positivas. “Esperamos que ela possa representar a beleza das mulheres do Estado em todo o Brasil e no mundo”, salientou.

Rogério Leão destacou a beleza, a simpatia e a garra da mulher sertaneja. “Todas essas qualidades estão presentes em Tallita, que voltou a alegrar a população de Serra Talhada, lembrando os tempos áureos dos concursos realizados nos anos 1970”, frisou.

A Miss Pernambuco recebeu uma placa comemorativa da Assembleia. Ela aproveitou o discurso para agradecer a homenagem da Casa. “Obrigada ao presidente e aos demais deputados pelo reconhecimento”, afirmou.

Ao lado da PE 1974, Cilene Aubry e de seus produtores Romildo Duarte e Miguel Braga, Tallita Martins foi homenageada na Alepe

