Morador de rua é assassinado a tiros no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Um morador de rua identificado como Carlos André da Silva Santos, 20 anos, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (14), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o homicídio aconteceu por volta das 20h30 na Travessa 01 nas proximidades da linha férrea do referido bairro. Ainda de acordo com informações, o crime foi praticado por dois homens em uma moto, que se aproximaram da vítima e efetuaram pelo menos sete disparos de arma de fogo, a maioria na cabeça.

Com esse assassinato, sobe para 21 o número de homicídios registrados na Capital do Sertão do Pajeú esse ano. O último homicídio aconteceu semana passada, quando José Ranieri Gomes da Silva, 40 anos, foi assassinado a pauladas no Centro de Serra Talhada.