Os moradores da Avenida João Gomes de Lucena, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, têm reclamado da falta de lombadas no local. Eles dizem que carros e motos passam em alta velocidade pela via, o que já provocou diversos acidentes.

Da TV Jornal Caruaru