Moradores denunciam escuridão no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Os moradores do bairro Bom Jesus, em Serra Talhada-PE, estão revoltados com a situação da iluminação pública na comunidade. Washington Mendes, residente do bairro mais populoso da Capital do Sertão do Pajeú, entrou em contato com o Jornal Desafio Online, para reclamar da escuridão na rua 11. Segundo ele, a rua está escura e perigosa.

“A rua 11 no bairro Bom Jesus, em frente ao Centro Educativo continua no escuro. A prefeitura juntamente com Celpe deveria cumprir com suas obrigações, pois estamos há quase um mês com este problema”, disse Washington Mendes.