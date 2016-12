Moradores do lixão de Serra Talhada recebem donativos arrecadados pela campanha Natal Feliz

O professor da rede estadual de ensino de Serra Talhada, preocupado mais uma vez com a situação das famílias que residem no lixão da PE-390, fez ontem (24), pela manhã, mais uma vez um ato de solidariedade e caridade cristã com as pessoas que moram naquele local.

O professor Jorge Mendes trabalha na Escola Irmã Elizabeth e faz esse trabalho desde o ano passado juntamente com a sua família e os alunos que estudam nesta instituição, o mesmo contou com o apoio incondicional de toda equipe da escola para realizar esse trabalho gratificante.

De acordo com o professor Jorge Mendes, esse ano deu para arrecadar cerca de 500 kg, onde deu para preparar 25 sextas básicas para aquelas famílias que passam necessidade durante o ano inteiro, e, que hoje na noite de Natal não tinha nenhum alimento para comer. O mesmo conseguiu juntar roupas de todos os tamanhos e fez a doação junto com os donativos.

“Pretendo continuar realizando essa tarefa beneficente todos alunos, devido eu mim sentir bem em ajudar as pessoas que passam dificuldade.

Quero agradecer primeiramente a Deus e a todos que contribuíram para que essa campanha desse certo. Desejo um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo cheio de paz, saúde e sucesso”. Disse Jorge.

Via Nayn Neto