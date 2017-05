Luto: Morre aos 93 anos a primeira vereadora de Serra Talhada, “Dona Mocinha”

Faleceu na tarde desta terça-feira (02) a primeira mulher vereadora de Serra Talhada, Melânia Nunes de Souza, 93 anos, mais conhecida como “Dona Mocinha”.

Segundo informações de familiares, a ex-vereadora se encontrava hospitalizada há cerca de 10 dias no Hospital Santa Marta, no centro de Serra Talhada, e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Aos 70 anos, Dona Mocinha fez história ao ser eleita vereadora da Capital do Sertão do Pajeú em 1993, na época era filiada ao PMDB e PSB e esteve na Câmara Municipal por três mandatos, chegando até a presidência da Casa. Também ajudou na fundação do bairro Mutirão com ajuda do ex-governador Miguel Arraes.

O corpo de Dona Mocinha, será velado no plenário da Câmara Municipal de Serra Talhada, e o sepultamento acontecerá na quarta-feira (03), em horário ainda a ser divulgado.

Foto: Alejandro García