Morre onça bebê resgatada no Sertão de Pernambuco

O filhote de uma onça parda (suçuarana – Puma concolor) morreu, nessa quinta-feira (19), com menos de um mês de vida após ter sido resgatado no município de Exu, próximo da divisa entre o Sertão de Pernambuco e o Ceará, no último dia 12. O animal foi entregue à equipe da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) depois de ter sido cuidado por agricultores sertanejos por uma semana.

O mamífero faleceu, segundo a entidade, depois de não resistir a um conjunto de complicações na saúde, chegando a receber uma transfusão de sangue no Hospital Veterinário Harmonia, em Casa Forte, Zona Norte do Recife. O animal estava com gastroenterite, infecção no fígado e líquido no rim.

Na manhã da última quinta-feira (19), o bicho passou o dia em tratamento recebendo transfusão, porém morreu à noite de parada cardíaca. A onça fêmea recebia todos os cuidados necessários, de acordo com a CPRH, além de constante acompanhamento desde a última terça-feira (17), quando chegou do Sertão.

Do NE10