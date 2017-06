Morre quinta vítima de acidente em Tuparetama, no Sertão de Pernambuco

O jovem Kaíque José de Souza Marques dos Santos, 16 anos, foi a quinta vítima do grave acidente desta madrugada em Tuparetama. Ele chegou a ser levado a Recife, mas sequer chegou a dar entrada no Hospital da Restauração, em Recife, morrendo no caminho.

Já Damiana Michelli Barbosa Pereira, de 23 anos, de Tuparetama que foi levada à capital pernambucana, foi internada e ainda não teve boletim sobre seu estado de saúde informado.

Na tragédia, além de Kaique, faleceram Gabriel Araújo Pianco, de 21 anos, Guilherme Araújo Pianco, de 18 anos, Maurício André Viana de Menezes, de 20 anos, todos de Tuparetama, e Anderson Viana Araújo Pereira de Lima, de 23 anos, de São José do Egito.

Segundo informações do repórter Alicson Pereira, para o programa Manhã Total, da Rádio Pajeú, os jovens estavam, nos festejos juninos em Tuparetama, quando seguiram para um bar na zona rural, o Bar de Betão, no Sítio Logradouro. Relatos indicam que há fortes indícios de que teriam bebido durante a madrugada. “Populares os viram em alta velocidade”.

O Fiat Uno onde viajavam bateu em um ônibus estacionado no acostamento na Avenida Carlos Caribé, na Vila Bom Jesus na área urbana da cidade de Tuparetama. O acidente ocorreu às 03h50 da madrugada de hoje.

O sepultamento dos irmãos Guilherme e Gabriel Piancó aconteceu na tarde de hoje. Maurício Viana será sepultado na manhã deste sábado, o que também deve ocorrer com Kaique. Houve um pedido da família e, com o Hospital atestando causa da morte, não foi necessário encaminhamento ao IML de Caruaru, como chegou a ser cogitado.

Luto oficial: o prefeito de Tuparetama, Sávio Torres, decretou luto oficial de 3 dias por conta da morte de 5 jovens na madrugada desta sexta-feira (23). Seis jovens ocupavam o veículo que bateu em um micro ônibus no Bairro da Vila Bom Jesus em Tuparetama.

O prefeito manifestou o sentimento de pesar aos familiares “neste período de dor e fé em Deus”. A informação foi confirmada pela Assessoria de imprensa da Prefeitura.

Via Nill Júnior