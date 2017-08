Morre vigilante baleado durante assalto a carro-forte, no Agreste de PE

Morreu nessa quinta-feira (17) o vigilante, de 32 anos, baleado durante um assalto a um carro-forte em São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, na terça-feira (15). Segundo o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Caruaru, João Rodrigues, ele estava internado no Hospital da Restauração, em Recife.

Ainda de acordo com o sindicalista, umas das pernas do vigilante foi amputada e o quadro dele era grave. De acordo com a Polícia Militar, homens fortemente armados em dois veículos e em cinco motocicletas interceptaram o carro-forte em um trecho da PE-180.

Segundo a PM, o motorista do carro-forte foi para o matagal para fugir dos tiros e o carro capotou. Os criminosos que trocaram tiros e renderam os seguranças, foram até o local, explodiram o cofre e fugiram com malotes de dinheiro. Um outro homem que estava na área rural também foi atingido. (G1)