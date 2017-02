Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-116, no Sertão de PE

Imagem ilustrativa

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito, na madrugada desta quinta-feira (09), na BR-116, que liga os municípios de Salgueiro e Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. A vítima não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu no local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os vestígios encontrados na via supõe que a moto foi atingida na parte traseira pelo caminhão. Com o impacto, o veículo ainda teria passado por cima da moto e do condutor.

O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro a vítima e até o momento não foi identificado. (G1)