Motorista de ambulância morre após atingir cavalo na BR-423, no Agreste de PE

Um motorista de uma ambulância morreu e cinco pessoas ficaram feridas após um acidente ocorrido na madrugada desse sábado (28) na BR-423, na cidade de Lajedo, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária, a ambulância colidiu contra um cavalo e em seguida entrou na contramão e bateu de frente contra outro veículo. O motorista da ambulância, de 47 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a PRF, os feridos foram encaminhados para um Hospital de Lajedo e de lá transferidos para o HRA e para o Hospital da Restauração, no Recife. A ambulância voltava do Recife para a cidade de Caetés, também no Agreste. (G1)