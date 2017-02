Motorista de empresa serra-talhadense é assassinado no Maranhão

O motorista brutalmente assassinado na manhã desta quarta feira (01) as margens da BR-316, em Nova Olinda-MA próximo à Santa Luzia do Paruá- MA foi identificado,trata-se de Tiago José Joaquim de Lima,ele era motorista das Casas Bandeirantes, natural da cidade de Serra Talhada, no Estado de Pernambuco. O reconhecimento só foi possível após a família ter entrado em contato com o hospital de Nova Olinda.

De acordo com as informações repassadas pela PRF o corpo de Tiago foi observado inicialmente por taxistas que transitavam na via, no início da manhã desta quarta-feira . Para os policiais, a primeira impressão é que o mesmo tenha sido estranhamente jogado de algum veículo em movimento, o que responde os vários hematomas espalhados pelo corpo da vítima; ou a vítima pode ter sido brutalmente assassinada a pauladas.

A PRF ainda informou que trabalha com a hipótese que o mesmo pode ter sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), uma vez que o corpo foi desovado cerca de 70km de onde seu veículo se encontrava.

Fonte: Blog do Neto Weba