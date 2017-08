Motorista e paciente morrem após ambulância bater em caminhão na BR-423 em PE

Duas pessoas morreram na noite do último sábado (12) em um acidente na BR-423 em São Caetano, no Agreste de Pernambuco, após uma ambulância bater em um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas eram o motorista, de 45 anos, e o paciente da ambulância, de 68 anos, que estava sendo transferido de Garanhuns para Recife.

Ainda de acordo com a PRF, o caminhão teve um problema mecânico e o motorista decidiu parar na pista de rolamento. Ele decidiu dormir no veículo e não sinalizou o local. A ambulância bateu na traseira do caminhão. Mais duas pessoas que estavam na ambulância ficaram feridas e foram socorridas em estado grave para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.

Segundo a PRF, mesmo com o impacto do acidente, o motorista do caminhão continuou dormindo. Ele passou pelo teste do bafômetro que registrou 0.63 mg/l, foi preso e levado para a delegacia em Belo Jardim. O veículo foi recolhido por diversas infrações de trânsito. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.