Motorista fica preso às ferragens e morre após carro colidir em caminhão, no Agreste de PE

Um motorista de 48 anos morreu em um acidente nessa terça-feira (06) em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o homem ficou presos às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. A colisão acontece na PE-160, próximo ao distrito de Pão de Açúcar.

A polícia informou que o carro invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com o caminhão, que estava carregado de areia. A Polícia Civil disse que o condutor do caminhão e o filho do motorista do carro, um jovem de 18 anos, ficaram feridos. Eles foram socorridos e levados a unidade hospitalares – ainda não há informação sobre o estado de saúde deles. (G1)