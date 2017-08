Mototaxista é morto a tiros na calçada de um bar em Salgueiro

Um mototaxista, de 39 anos, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (14) no município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), o crime aconteceu na calçada de um bar, por volta das 20h10, na Rua Antônia Raimunda Matias, no bairro Santa Margarida.